تراز دریاچه ارومیه به بیش از هزار و ۲۷۱ متر رسیده که در مقایسه با پارسال ۸۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تراز کنونی دریاچه به هزار و ۲۷۱ متر و ۸ سانتی‌متر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۸۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

سعید عیسی‌پور افزود: وسعت کنونی دریاچه به حدود سه‌هزار و ۱۱۰ کیلومتر مربع رسیده که بیش از ۶۰ درصد از کل مساحت پنج‌هزار کیلومتر مربعی آن را شامل می‌شود.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به بهبود شرایط این دریاچه با بارش‌های مناسب و انتقال آب از رودخانه‌های اقماری اضافه کرد: این در حالی است که در اوایل پاییز سال گذشته، وسعت دریاچه تنها حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع بود و اکنون افزایشی بیش از دوهزار و ۸۰۰ کیلومتر مربعی را تجربه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی نقاط عمق آب به بیش از سه متر رسیده و در بسیاری مناطق نیز عمق بیشتر از دو متر ثبت شده که این موضوع در کاهش سرعت تبخیر و حفظ حجم آب مؤثر است.