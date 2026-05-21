سرباز شهید ابوالفضل زمانی آریمی که بر اثر اصابت پرتابه دشمن به شهادت رسید، با تصمیم خانواده اش پس از شهادت نیز به یاری بیماران شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عصر هفتم فروردین ۱۴۰۵، آسمان تهران شاهد پرواز یکی از سربازان رشید وطن بود، شهیدی که در راه دفاع از امنیت و آرماش هموطنان به شهادت رسید.

خانواده شهید ابوالفضل زمانی آریمی در اوج اندوه و سوگ، تصمیم گرفتند اعضای بدن فرزندشان را به بیماران نیازمند عضو اهدا کنند، اقدامی انسان دوستانه که جلوه‌ای دیگر از ایثار و فداکاری را ر قم زد.

با این تصمیم، شهید ابوالفضل زمانی آریمی حتی پس از شهادت نیز به ماموریتی تازه ادامه داد، ماموریتی برای نجات جان انسان‌هایی که در انتظار پیوند عضو بودند.

کلیه راست شهید ابوالفضل زمانی آریمی به خانم ۲۰ ساله، کلیه چپ به خانم ۳۰ ساله و کبد او نیز به آقای ۵۷ ساله رسید.

پارسال در مازندران ۲۴ مورد اهدای عضو ثبت شد و امسال هم تاکنون ۳ نفر اهدای عضو کردند.

