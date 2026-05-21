توزیع بیش از ۶ تن مرغ گرم با قیمت پایینتر از نرخ تعیین شده در مشهد
بیش از ۶ تن مرغ گرم با قیمت پایینتر از نرخ تعیین شده در مشهد، توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در جریان سه گشت مشترک شعب سیار تعزیرات حکومتی در مشهد، تخلف سه واحد عرضه مرغ گرم محرز و برای آن ها پرونده ای به ارزش ۱۸۲ میلیارد ریال تشکیل و این واحدهای صنفی مهر و موم شد.
سید مرتضی مدنی افزود: در راستای تنظیم بازار، موجودی مرغ این واحدها شامل ۳۲۰۰ کیلوگرم مرغ گرم (با قیمت ۳۵۵ هزار تومان) و ۳۰۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده (با ۷ درصد تخفیف نسبت به نرخ تعیین شده) بهصورت سیار در سطح شهر مشهد توزیع شد.