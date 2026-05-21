به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا برای پیوستن به جمع حرفه‌ای‌های جهان در تایلند در حال برگزاری است و امیر سرخوش در دور نخست از این رقابت‌ها در جدول دوم به مصاف (دانگ زی هاو) از چین رفت و با نتیجه ۴ بر یک وی را شکست داد و به دور دوم این رقابت‌ها راه یافت.

سرخوش فردا جمعه یکم خرداد در دور دوم با برنده چین و تایلند بازی خواهد کرد.

سرخوش در جدول نخست این رقابت‌ها در حالی که تنها یک گام تا بازگشت به جمع حرفه‌ای‌های جهان فاصله داشت بازی را با نتیجه ۴ بر یک به حریف چینی واگذار کرد و از راهیابی به جمع حرفه‌ای‌های جهان بازماند.