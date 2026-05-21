به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،کارنامه پهلوی‌ها به روایت روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، جایگاه زن در تاریخ ایران فرح پهلوی و جشن‌های هنر شیراز و جستار‌هایی درباره انقلاب مشروطه از تازه‌های کتاب پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است.

انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر با مجموعه‌ای غنی از تازه‌های نشر و آثار برجسته در حوزه تاریخ‌نگاری معاصر، میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی است. در این دوره، مخاطبان می‌توانند از هر نقطه از ایران، کتاب‌های مورد نظر خود را با ارسال رایگان تهیه کنند.

در این رویداد فرهنگی که به دسترسی عادلانه تمامی ایرانیان به کتاب شهرت یافته است، انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر با هدف تبیین ابعاد مختلف تاریخ معاصر ایران، کتاب‌های تخصصی و عمومی خود را در معرض فروش قرار داده است. با توجه به ساختار مجازی این نمایشگاه، محدودیت‌های جغرافیایی حذف شده و تمامی پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به تاریخ می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، آثار مورد نظر خود را از وب‌سایت رسمی نمایشگاه تهیه کنند.

یکی از ویژگی‌های این دوره، طرح ارسال رایگان کتب به سراسر کشور است که فرصتی استثنایی برای تکمیل کتابخانه‌های شخصی و تخصصی با کتب مرجع تاریخ معاصر فراهم می‌آورد.

یگان ویژه حیفا (روایتی مستند از عملکرد بهاییان نظامی) (۲ جلدی) نوشته شاداب عسگری، کارنامه پهلوی‌ها به روایت روزنامه خاطرات عین‌السلطنه نوشته مظفر شاهدی، شیعه، جامعه و سیاست در ایران نوشته سیدمصطفی تقوی، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه نوشته محمدحسن رجبی، انگلستان و تحولات نظامی ایران نوشته حسین مولایی، معصومیت در حصار قدرت نوشته محمود ذکاوت، بند دو، سلول سیزده (خاطرات محمدطه عبد خدایی) نوشته جواد عربانی، فرح پهلوی و جشن‌های هنر شیراز نوشته مصطفی جوان، جستار‌هایی درباره انقلاب مشروطه نوشته محمدحسن رجبی، از ارتش منسجم رضاخان تا ارتش قدرتمند محمدرضا پهلوی نوشته حسین مولایی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نوشته محمد رجبی، از مداخله‌گری تا یغما (اقتصاد سیاسی پهلوی دوم) نوشته مریم‌السادات حسینی، مضامین ضداستعماری و استعماری در آثار اندیشمندان ایرانی نوشته محمدحسن رجبی، عالم خبیر (به ضمیمه اسناد و مکاتبات تاریخی استاد دوانی نوشته محمدحسن رجبی، بیداری دینی (دفاعیات محمدمهدی عبد خدایی) / داود امینی، برنامه آخر (تنگنا‌های زنجیره‌ای برنامه عمرانی ششم در دوره پهلوی) نوشته سیده لیلا موسوی، جایگاه زن در تاریخ ایران نوشته محمدحسن رجبی عناوین چاپ نخست پژوهشکده تاریخ معاصر است.

تاریخ تحولات سیاسی ایران نوشته موسی نجفی و موسی فقیه حقانی (چاپ ۲۸)، آخرین شاه، آخرین دربار نوشته موسی فقیه حقانی (چاپ هفتم) و امنیت در دوره رضاشاه نوشته سیدمصطفی تقوی (چاپ سوم) عناوین کتاب‌هایی است که بازچاپ شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار می‌شود.