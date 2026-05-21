پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان قم گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان، طرح برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف در مناطق روستایی به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح الله شاکری افزود: در این طرح، مأموران با تمرکز بر تخلفات حادثهساز از جمله نداشتن کلاه ایمنی، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک، استفاده از موتورسیکلت فاقد مدارک، حرکات خطرآفرین و رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
وی گفت: موتورسیکلت به دلیل سهولت تردد، یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد در روستاها به شمار میرود، اما بیتوجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی برخی راکبان، زمینهساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبرانناپذیر شده است.
رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، صرفا اعمال قانون نیست، بلکه افزایش فرهنگ ترافیکی، پیشگیری از تصادفات و نهادینهسازی رفتار ایمن در میان موتورسیکلتسواران است.