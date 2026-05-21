استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر بازار و برخورد قاطع با محتکران گفت: دستگاه های مسول با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها برخورد جدی کنند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: در شرایط کنونی، کنترل بازار و تامین آرامش معیشتی مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی است و هیچ‌گونه سهل انگاری در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به گزارش احتکار در اسفراین از رسانه‌ها خواست با تمرکز بر تخلفات اقتصادی و آگاه کردن مردم از اثرات جنگ و محاصره اقتصادی کمک کنیم اثرات نامطلوب این موضوع برای مردم کم شود.

استاندار خراسان شمالی از مدیران اقتصادی خواست با حضور در رسانه‌ها به صورت بی واسطه با مردم صحبت کنند و مباحث اغنایی را داشته باشند، زیرا ممکن است فردی در صحنه درصدد اتهام زنی به دولت باشد و این وظیفه‌ی ماست که مردم را از گرانی‌های اجتناب ناپذیر جنگ و تفاوت آن با گرانفروشی آگاه کنیم.

استاندار خراسان شمالی باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت گفت: آیت الله رئیسی مردم دار و مردم یار بود و همواره به رسانه‌ها و افکار عمومی اهمیت می‌داد.

بهمن نوری در این جلسه با اشاره به سعه‌ی صدر بالای مدیریتی آیت الله رئیسی افزود: در خصوص ویژگی‌های شخصی و مدیریتی ایشان سخنان زیادی گفته و مقالات زیادی نوشته شده است.

وی به حضور مستمر این شهید بزرگوار در بین مردم و به موازات آن پیگیری رسانه‌ها با هدف بررسی نقد‌های رسانه‌ای و مشکلات مردمی خاطر نشان کرد: ایشان همواره از طرح مباحث اختلافی اجتناب می‌کردند و برجسته کردن اختلافات را خلاف عهد خود با مقام معظم رهبری می‌دانستند.

استاندار در ادامه آیت الله رئیسی را سرمایه‌ای ارزشی برای انقلاب نام برد که پاداش خدمت صادقانه‌ی خود را با شهادت گرفت.