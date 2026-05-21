فرمانده ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد از کشف ۱۹ دستگاه دوچرخه خارجی قاچاق در این ایستگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سروان حبیب الله دهقان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی، به یک کامیون مشکوک و آن را برای بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از کامیون، ۱۹ دستگاه دوچرخه خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی که از جنوب شرق کشور به مقصد تهران مرکزی بارگیری شده بود کشف شد.
فرمانده ایستگاه بازرسی شهید مدنی اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و یک متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.