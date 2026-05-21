سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی گفت: مأموریت سازمان نهضت سوادآموزی فراتر از ریشهکنی بیسوادی، توسعه و تعمیق محتوایی سواد است بهگونهای که نهضت سوادآموزی از نهادِ صرفِ جبران بیسوادی، به سکویی برای یادگیری بزرگسالان، توانمندسازی مهارتی و ارتقای کیفیت زندگی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سعیدی یاد و نام امام راحل (ره) و قائد شهید حضرت آیت الله خامنهای (رحمت الله علیه) وشهدای مظلوم جنگ رمضان به ویژه شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت و خون این عزیزان را دلیل برحقانیت و دوام نظام مقدس اسلامی دانست.
علی سعیدی در تبیین رویکردهای نوین سازمان سوادآموزی، بر لزوم تحول در مأموریتهای نهضت از «جبران بیسوادی» به «سکوی یادگیری بزرگسالان و توانمندسازی مهارتی» تأکید کرد و در تشریح جایگاه و مأموریتهای این نهاد انقلابی گفت: نهضت سوادآموزی در حافظه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، به سه صفت بنیادین شناخته میشود؛ نخست، یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است که در مقطعی حساس و بر پایه اهداف عالیه نظام تأسیس شد و همواره مورد تأیید ایشان بود. دوم، این نهاد ریشه در باورهای اعتقادی و ایمانی دارد که مرهون تلاشهای مخلصانه چهرههای خدومی همچون استاد قرائتی است و سوم، تبلور عملی عدالت به عنوان یکی از ارکان نظام الهی است که با آموزش خواندن، نوشتن و حساب کردن به محرومان از سواد، بار بزرگی از عدالت آموزشی را بر دوش کشیده است.
وی افزود: مأموریت آتی سازمان، فراتر از ریشهکنی بیسوادی، توسعه و تعمیق محتوایی سواد است؛ بهگونهای که نهضت سوادآموزی از نهادِ صرفِ جبران بیسوادی، به سکویی برای یادگیری بزرگسالان، توانمندسازی مهارتی و ارتقای کیفیت زندگی تبدیل شود.
سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی افزود: سرمایه ارزشمند نهادی و اجتماعی نهضت، منزلت والای آموزشدهندگان و اقتضائات جامعه هدف، بهویژه مردم مناطق محروم و دختران بازمانده از تحصیل، ارکان اصلی این مسیر هستند.
سعیدی گفت: در بازتعریف جدید، سواد دیگر صرفاً محدود به خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه مهارتهای زندگی، دسترسی مؤثر به خدمات زیستی، سواد دیجیتال، سواد فهم و استنباط و سایر مهارتهای نوین باید در برنامهها لحاظ شود.
وی در پایان افزود: آینده نهضت سوادآموزی در تداوم صرفِ مسیر گذشته تعریف نمیشود؛ بلکه نیازمند بازنگری برنامهها، اصلاح فرآیندها، بازآموزی و توانمندسازی مهارتی، اصلاح شاخصهای ارزیابی و بازشناسی جایگاه نهضت به عنوان یکی از ارکان اصلی «یادگیری مادامالعمر» در کشور است. این تحول، ضامن حفظ پیوستگی میان هویت تاریخی نهضت و مأموریتهای آینده آن خواهد بود.