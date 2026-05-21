مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی از فعال سازی ظرفیت‌های شیلاتی زرینه‌رود و هدف‌گذاری برای تولید ۲ هزار تن انواع ماهی در شاهین‌دژ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای تولید سالانه بیش از ۲ هزار تن انواع ماهی در شاهین‌دژ خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت ۸۰ کیلومتری رودخانه زرینه‌رود، این شهرستان به یکی از قطب‌های آبزی‌پروری استان تبدیل خواهد شد.

منصور لطفی در جلسه تخصصی توسعه شیلات که با حضور فرماندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شاهین‌دژ برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات فنی نشان می‌دهد بهره‌برداری از چاهک‌های حریمی در حاشیه رودخانه زرینه‌رود، بستر مناسبی برای تولید قزل‌آلا و سایر آبزیان فراهم کرده است.

وی با اشاره به بازدید میدانی از مزارع فعال منطقه افزود: در این جلسه علاوه بر بررسی مشکلات تولیدکنندگان، موانع اداری و زیست‌محیطی با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله امور آب و محیط زیست واکاوی شد تا روند صدور مجوز‌ها و توسعه مزارع با شتاب بیشتری انجام شود.

لطفی در پایان از انتصاب هادی بشارتی به عنوان نماینده شیلات در این شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استقرار کارشناس تخصصی و پیگیری‌های جهاد کشاورزی، پتانسیل‌های شیلاتی شاهین‌دژ برای رونق تولید و اشتغال‌زایی به فعلیت برسد.

در ادامه سفر مدیر شیلات و آبزیان استان به شهرستان شاهین دژ از چندین مزرعه فعال پرورش ماهی بازدید کرد و مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.