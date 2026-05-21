به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، پاکستان اقدام نیرو‌های اسرائیلی در توقیف ناوگان بشردوستانه «صمود» در آب‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان انسانی حاضر در آن را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای بازداشت فعالان ناوگان جهانی «صمود» از سوی نیرو‌های رژیم صهیونیستی و بدرفتاری با فعالان مدنی حاضر در این ناوگان را شدیدا محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که این اقدام غیرقانونی شامل بازداشت خودسرانه و گزارش‌هایی از بدرفتاری با کارکنان بشردوستانه بوده و در میان بازداشت شدگان «سعد ایدھی» فعال مدنی پاکستان نیز حضور دارد.

وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرده است که اسلام‌آباد خواستار آزادی فوری تمامی فعالان بازداشت شده است و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد برای تضمین امنیت، کرامت انسانی و حقوق بنیادین آنان وارد عمل شود.

در این بیانیه همچنین آمده است که نمایندگی‌های دیپلماتیک پاکستان در منطقه در تماس مستمر با مقامات مربوطه قرار دارند تا روند بازگشت امن شهروندان پاکستانی بازداشت شده را پیگیری کنند.

در همین حال شورای حقوق بشر پاکستان نیز با برگزاری تجمع اعتراضی در کراچی، این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض جدی حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه توصیف کرده است.

رئیس این نهاد با درخواست از سازمان ملل برای مداخله فوری، از دولت پاکستان نیز خواسته است اقدامات دیپلماتیک مؤثری برای آزادی «سعد ایدھی» و دیگر فعالان بازداشت شده انجام دهد.