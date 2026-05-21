معاون مسکن راه و شهرسازی استان البرز با تأکید بر محدودیتهای آمایش سرزمینی برای بارگذاری جمعیت در شهر کرج، از اجرای طرحهای جهش تولید مسکن و تخصیص زمین در شهرهای ماهدشت، فردیس، نظرآباد و اشتهارد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، سیدمجتبی هاشمیان در برنامه زنده «نگاه مردم» با بیان اینکه آمایش سرزمینی استان اجازه بارگذاری بیش از حد جمعیت در شهر کرج را نمیدهد، گفت: به دلیل محدودیت عرصه و زمینهای دولتی، امکان افزایش تراکم و گسترش شهر کرج وجود ندارد و متولیان امر برای پاسخ به نیاز مسکن، به دنبال چارهاندیشی در سایر نقاط استان هستند.
وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: عملیات الحاق زمین و اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهرهای ماهدشت و فردیس انجام شده است. همچنین در شهر نظرآباد، ۱۸۴ واحد از طرح نهضت ملی به متقاضیان اختصاص یافته و برای شهر اشتهارد نیز الحاق زمین در نظر گرفته شده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به ابلاغ بخشنامههای جدید، خاطرنشان کرد: طبق قانون، واگذاری زمینهای بیش از ۲۰۰ متر با قیمتگذاری سالانه به متقاضیان واجد شرایط انجام میشود.
هاشمیان در خصوص طرح نهضت ملی مسکن گفت: در سال ۱۴۰۲، عرصه ۱۳۳۱ واحد مسکونی تأمین شد. با توجه به اینکه صدور پروانه و احداث ساختمان حداقل ۳۶ ماه زمان نیاز دارد، پروژههایی که متقاضیان در آنها سهم آورده خود را واریز کردهاند، در مرحله آمادهسازی و ساخت قرار دارند.