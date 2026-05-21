سردار فوتسالسپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح صبح ۹ اسفند در حمله ارتش تروریستی آمریکایی- صهیونی به همراه جمعی از فرماندهان نیرو‌های مسلح به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سردار سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح صبح ۹ اسفند در حمله ارتش تروریستی آمریکایی- صهیونی به همراه جمعی از فرماندهان نیرو‌های مسلح به فیض شهادت نائل آمد؛ شهید موسوی از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا شروع جنگ رمضان ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح را بر عهده داشت.