معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای نظام سلامت کشور گفت: مهمترین نکتهای که باید در تربیت دانشجویان پرستاری مورد توجه قرار گیرد، پرورش نیروهایی «دردآشنا» و «مردمنواز» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در سومین نشست تخصصی موضوعات آموزش پرستاری اظهارکرد: مردم، محور اصلی همه خدمات نظام سلامت هستند و اگر این نگاه در آموزش و سیاستگذاری نهادینه نشود، از رسالت اصلی خود فاصله خواهیم گرفت.
عباس عبادی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد انسانی در آموزش پرستاری افزود: مهمترین نکتهای که باید در تربیت دانشجویان پرستاری مورد توجه قرار گیرد، پرورش نیروهایی «دردآشنا» و «مردمنواز» است؛ موضوعی که باید هم در رفتار آموزشی استادان و هم در برنامههای رسمی و پنهان آموزشی نمود داشته باشد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه توسعه فناوری، انتقال دانش را تسهیل کرده است، تصریح کرد: در کنار پیشرفتهای فناورانه نباید از تقویت ارتباط انسانی و مهارتهای رفتاری غافل شویم. دغدغه امروز مدیران پرستاری این است که دانشآموختگان، علاوه بر توان علمی، روحیه همدلی و مردمداری را نیز در عمل نشان دهند.
عبادی در ادامه با تجلیل از استادان پیشکسوت پرستاری از اساتید پرستاری دوران تحصیل خود یاد کرد و گفت: بسیاری از آموختههای علمی و اخلاقی ما، حاصل تربیت استادانی است که علاوه بر دانش، منش، اخلاق حرفهای و مردمداری را به شاگردان خود منتقل کردند.
وی همچنین با اشاره به سابقه علمی استادان پرستاری در دهه ۶۰ خاطرنشان کرد: در آن دوران، با وجود محدودیت منابع آموزشی، استادان پرستاری با دانش و تعهد مثالزدنی، نقش بزرگی در تربیت نیروهای حرفهای ایفا کردند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت در نظام سلامت کشور اظهار کرد: غفلت از پیشگیری، یکی از دلایل اصلی افزایش بار نظام سلامت در سالهای گذشته بوده است و امیدواریم با هماندیشی و تصمیمات اثربخش استادان و مدیران پرستاری، بتوانیم خدمات مراقبتی، درمانی، بازتوانی و توانبخشی مؤثرتری به مردم ارائه کنیم.