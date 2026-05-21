مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: برنامه جامع برای ارتقای جایگاه ورزش قزوین تدوین میشود؛ همچنین افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته به ۱۳۰ هزار نفر هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مدیرکل ورزش و جوانان، ضمن تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزههای قهرمانی، مربیگری و زیرساختی، از تدوین یک برنامه جامع و چندبعدی برای انسجامبخشی به فعالیتهای ورزشی خبر داد.
مظفر علیشائی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین، اظهار داشت: با توجه به شناخت دقیق از ظرفیتهای ورزشی کشور و پتانسیلهای موجود در استان، متوجه خلأ یک برنامه منسجم شدیم که بتواند ظرفیتهای صنعتی، همدلی موجود، موقعیت جغرافیایی و استعدادهای رشتههای قدرتی و استقامتی را به یک هدف واحد پیوند دهد.
وی افزود: با بهرهگیری از نظر کارشناسان، برنامهای چندبعدی در تمامی حوزههای همگانی، قهرمانی، حرفهای، تربیتی و زیرساختی تدوین شده است تا اهداف کمی و کیفی ورزش استان محقق شود. طبق این برنامه، ارتقای جایگاه ورزش قزوین از سطح فعلی به تیپ دو کشوری و کسب عناوین برتر در تمامی رشتهها، چشمانداز اصلی ادارهکل ورزش و جوانان است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ورزشکاران سازمانیافته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۷ هزار و ۸۴۱ ورزشکار سازمانیافته (بیمهشده) در استان ثبت شده است که ۱۰ درصد از این جامعه آماری را بانوان تشکیل میدهند.
علیشائی با بیان اینکه طبق استانداردهای موجود، باید ۱۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش فعالیتهای ورزشی سازمانیافته قرار گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش داریم و هدفگذاری ما این است که طی دو سال آینده، این آمار را به ۱۳۰ هزار ورزشکار سازمانیافته برسانیم.
وضعیت سرانههای ورزشی در استان
وی ضمن ترسیم وضعیت کنونی سرانه ورزشی استان، از افزایش آن نسبت به میانگین کشوری خبر داد؛ با این حال تأکید کرد که این میزان همچنان با استانداردهای جهانی و حتی چشمانداز ایران فاصله دارد و پاسخگوی نیاز ورزشکاران نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی در استان گفت: سرانه کلی ۹۳ صدم متر مربع به ازای هر نفر، سرانه فضاهای سرپوشیده ۱۹۳ صدم متر مربع و سرانه فضاهای روباز ۴۳ صدم متر مربع است؛ که سرانه کلی ۱۰ صدم درصد بیش از میانگین کشوری است.
به گفته وی با تأمین بهموقع اعتبارات، تا پایان سال حدود ۲۰ هزار مترمربع به سرانه ورزشی استان افزوده خواهد شد و این شاخص میتواند به حدود یک متر نزدیک شود.
ادامه عملیات ۱۸ پروژه ورزشی
علی شائی از وجود ۱۸ پروژه فعال ورزشی در استان خبر داد که به افزایش سرانه کمک خواهند کرد. ۱۰ پروژه از این تعداد، هدفگذاری شدهاند تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین به چند پروژه "پیشران" اشاره کرد که عملیات اجرایی آنها از دهه ۸۰ آغاز شده و مهمترین آنها عبارتند از: استخر شال و آبیک با پیشرفت ۹۰ درصدی، سالن چندمنظوره اردلان آوج با پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی و سالن رزمی آوج با پیشرفت ۵۵ تا ۶۰ درصدی که منتظر تخصیص بودجه ۵.۶ میلیارد تومانی است.
مدیرکل ورزش و جوانان همچنین از پیشرفت برخی طرحهای ورزشی نیمهتمام در استان خبر داد و گفت: سالن سنگنوردی قزوین که از آن بهعنوان یکی از سالنهای بینظیر کشور یاد میشود، با فعالیت پیمانکار و نصب دیوارها در حال تکمیل است.
علی شائی با اشاره به وضعیت این پروژه افزود: بخشهای اداری، خدماتی و خوابگاهی سالن نیز تا حدی تجهیز شدهاند، اما برای بهرهبرداری نهایی همچنان به تکمیل و تأمین تجهیزات نیاز دارد.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرستانهای بوئینزهرا و تاکستان اشاره کرد و گفت: چند زمین چمن مصنوعی در این مناطق در دست اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل ورزش و جوانان درباره وضعیت دو پروژه مهم نیمهتمام استان، شامل ورزشگاه ۶ هزار نفری و خانه دوومیدانی هم گفت: این پروژهها از طرحهای قدیمی و مربوط به دهه ۸۰ هستند که متولی اصلی آنها شرکت توسعه و تجهیز وابسته به وزارت ورزش است و طی سالهای گذشته اعتبارات محدودی به آنها اختصاص یافته است.
علی شائی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود در زمینه مولدسازی و مشارکت، و با همکاری استاندار و شهردار قزوین، پیشنهاد شده که تکمیل این دو پروژه به شهرداری واگذار شود؛ شهرداری قزوین نیز در مذاکرات اولیه برای تکمیل طرحها اعلام آمادگی کرده است.
تخصیص بودجه و تسریع در بهرهبرداری پروژههای ورزشی استان قزوین
مدیرکل ورزش و جوانان در ادامه، از اقدامات صورت گرفته برای جذب اعتبارات و تسریع در بهرهبرداری از پروژههای ورزشی استان خبر داد و با اشاره به پیگیریهای مستمر و رایزنی با وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی و شهری، شاهد جذب اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژهها باشیم.
علی شائی در تشریح اقدامات انجام شده، گفت: اولین اقدام ما تبدیل دو سالن ورزشی از پروژه ملی به استانی بود تا اختیار واگذاری و تصمیمگیری در این خصوص به سطح استان منتقل شود. این درخواست پذیرفته شده و پس از طی تشریفات قانونی، این پروژهها به شهرداری واگذار خواهد شد تا شاهد افتتاح و بهرهبرداری از آنها باشیم.
وی همچنین به جذب اعتبارات مصوب سال گذشته و تلاش برای تصویب بودجه مناسب در سطح ملی برای سال جاری اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم بیشترین تخصیص را از کشور دریافت کنیم تا پروژههای ورزشی که بیشتر در اقصی نقاط استان پراکنده هستند، به بهرهبرداری برسند.
قزوین در مسیر توسعه ورزش همگانی؛ تبدیل پارکها به باشگاه و رویدادهای محلی
مدیرکل ورزش و جوانان، از برنامههای جامع این اداره برای ارتقاء ورزش همگانی در استان خبر داد. وی با اشاره به اهمیت ورزش در پارکها به عنوان یکی از رویکردهای شفاف توسعه ورزش، اعلام کرد این اداره با همکاری شهرداریها قصد دارد پارکهای استان را به "باشگاه پارک" تبدیل کند.
مظفر علی شائی، افزود: ورزش در پارکها به صورت خودجوش اتفاق میافتد و یکی از معیارهای سنجش فعالیت یا غیرفعال بودن جمعیت یک استان، نگاه به پارکهای آن است. ما در حوزه ورزش پارکها با شهرداریها ورود خواهیم کرد تا این فضاها صرفاً محلی برای پیادهروی نباشند، بلکه مجموعهای از رشتههای ورزشی در آنها تعریف شود و آموزشهای رسمی، هدفمند و برنامهریزی شده در این فضاها صورت گیرد.
وی در خصوص توسعه ورزش همگانی، اظهار داشت: استان قزوین ظرفیت بالایی برای توسعه ورزش همگانی دارد و ما برنامهریزیهایی را در این زمینه انجام دادهایم. با توجه به آمار نگرانکننده بیماریهای غیرواگیر در استان که بخش زیادی از مرگ و میرها به دلیل آنهاست، تبدیل سبک زندگی غیرفعال به فعال امری ضروری است.
مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به حضور پررنگ بانوان در فعالیتهای ورزشی، این موضوع را مشوقی برای حضور فرزندان و خانوادهها دانست و با اشاره به چشمانداز استان در حوزه ورزش همگانی تا سال ۱۴۰۸ گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از جمعیت استان فعال هستند؛ چشمانداز کلی این است که با اجرای رویدادهای ورزشی طراحی شده، این جمعیت تا سال ۱۴۰۸ به ۵۰ درصد برسد.
علی شائی همچنین به طراحی بازیهای دوستانه برای خانوادههای دو، سه و چهار نفره اشاره کرد که متناسب با سنین مختلف از نونهال تا کهنسال طراحی خواهند شد تا از صرف پیادهروی فراتر رفته و به سمت آموزش و کسب مهارت پیش برود.
همچنین در راستای تحقق هدف افزایش ورزش همگانی به ۵۰ درصد، پویشهای آخر هفته فعال خواهند شد.
وی گفت: از جمعه اول خرداد، به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر، همایش پیادهروی در اکثر نقاط استان و شهرستانها برگزار میشود و در هفتههای آتی، برنامههای دوچرخهسواری، کوهپیمایی و گلگشت نیز اجرا خواهد شد. در این برنامهها توجه ویژهای به اقشار خاص مانند سندرم داون، میانسالان، جامعه کارگری و دانشجویان صورت خواهد گرفت.
برنامهریزی برای افزایش مشارکت دانشآموزان و اعزام ورزشکاران به بازیهای پاراآسیایی
مدیرکل ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین اهدافی در حوزه دانشآموزی به دانشجویی خبر داد و اظهار داشت: سعی ما این است که تا افق ۱۴۰۸، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی مناسب مشارکت داشته باشند.
علی شائی این مهم را نیازمند همکاری دانشگاهها، آموزش و پرورش و همت همگانی دانست و افزود: فعالیتهای انفرادی موفقیت چندانی به همراه ندارد، اما با همکاری و اتحاد میتوانیم برنامهها را به خوبی اجرا کرده و به اهدافمان برسیم.
وی همچنین به برنامههای حوزه ورزش کارگری و دانشجویی اشاره کرد و گفت: امیدواریم جشنوارههای فرهنگی و ورزشی را برگزار کنیم و بتوانیم جمعیتی سازمانیافته را که ده درصد کل جمعیت را شامل میشود، در این حوزه فعال کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان در پاسخ به سوالی در خصوص بازیهای پاراآسیایی پیش رو، با بیان اینکه این بازیها پس از المپیک از اهمیت بالایی برخوردارند، گفت: در حال حاضر ۲۹ ورزشکار، ۷ مربی و ۲ سرپرست در اردوهای ناگویا ۲۰۲۶ حضور دارند که مجموعاً ۳۸ نفر را شامل میشود.
علی شائی همچنین از تشکیل ستاد بازیهای آسیایی برای حمایت از این ورزشکاران خبر داد و افزود: در جلسه شورای ورزش استان نیز مصوب شد که نیازمندیهای فنی و پشتیبانی ورزشکاران تامین شود. به همین منظور، ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب هر یک از این ۲۹ ورزشکار واریز میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق همه این اهداف با سیاستگذاری صحیح، تنوعبخشی به برنامهها جهت پاسخگویی به سلایق مختلف و ایجاد انگیزه برای گرایش اقشار مختلف جامعه به سمت ورزشهای مورد علاقه محقق خواهد شد.