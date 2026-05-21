مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت:کشاورزان گلستانی با توجه به شدت بارش‌های بهاری در برداشت گندم عجله نکنند‌.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، ‌مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت : با توجه به شدت بارش‌های بهاری و نزدیک شدن به فصل برداشت گندم از مزارع گلستان، کشاورزان در برداشت گندم عجله نکنند.

روح الله مهری افزود : برای برداشت گندم با کیفیت نیاز است مزارع پس از بارش‌ها به مدت حداقل ۱۰ روز آفتاب با دمای بالا را به خود ببینند تا گندم با کمترین رطوبت ممکن برداشت شود.

وی گفت : در صورت برداشت گندم با رطوبت بالا، مراکز خرید نمی‌توانند گندم را تحویل بگیرند و در این صورت کشاورزان دچار ضرر زیادی خواهند شد.

ابراهیم هزار جریبی رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: پیش بینی می‌کنیم بیش از دو میلیون تن گندم، جو، کلزا، چغندرقند و سیب زمینی در گلستان تولید شود.

مریم برزمینی مدیر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان گفت: سوخت ۳۰۰۰ کمباین گلستان نیز از همین الان تامین شده است.