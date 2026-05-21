محموله ۱۵ تنی مواد شوینده تقلبی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در گناباد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،فرمانده انتظامی شهرستان گناباد گفت: در پی رصد اطلاعاتی ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی این شهرستان محموله مواد شوینده تقلبی درحین عبور ازاین شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی با دادستان توقیف شد.

سرهنگ علی رجبی افزود: پس از بررسی مدارک و بازرسی دقیق مشخص شد این محموله، از مبدا تهران با یکدستگاه خودرو کامیون، و با سوء استفاده و جعل برند یک شرکت معتبر ایرانی در حال صادرات از طریق مرز‌های شرقی به خارج از کشور است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند، تحقیقات قضایی و انتظامی در این خصوص ادامه دارد.