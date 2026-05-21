مدیر مجموعه تئاتر محراب گفت: این تالار در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت دید، اما با وجود آسیب‌های واردشده، فعالیت این مجموعه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامحسین شاه‌علی درباره وضعیت این مجموعه که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده است، اظهار کرد: مجموعه تئاتر محراب در مجاورت هنرستان موسیقی پسران و روبه‌روی موزه ملی قرآن و کاخ مرمر سابق قرار دارد. هفته دوم جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه سال گذشته، این مجموعه دچار آسیب شد؛ بخشی از دیوار‌های حائل داخلی فرو ریخت، تعدادی از شیشه‌ها شکسته شد و سیستم برق و چراغ‌ها نیز آسیب دید.

وی گفت: برآورد اولیه خسارت‌ها رقمی حدود ۲ تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ما خواسته است میزان خسارت را اعلام کنیم تا بررسی‌های لازم انجام شود، اما تاکنون اقدام عملی برای ترمیم و بازسازی صورت نگرفته است.

شاه‌علی درباره تامین بودجه و روند بازسازی بیان کرد: ظاهرا بخش‌های خصوصی بازسازی شده‌اند. شهرداری هم بازسازی مناطق مسکونی را برعهده دارد و بازسازی مراکز دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توسط خود این وزارتخانه انجام می‌شود، اما تاکنون اقدامی برای مجموعه محراب صورت نگرفته است.

وی افزود: «محراب» زیرمجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و با وجود آسیب‌های واردشده، به صورت موقت فعالیت خود را در برخی سالن‌ها از سر گرفته‌ایم.

مدیر مجموعه تئاتر «محراب» اظهار کرد: این مجموعه چهار سالن دارد که نمایش «آگنیتاژ» به نویسندگی رسول حق‌جو، کارگردانی مریم مهریان و تهیه‌کننده مجید یارندی‌پور ۱۳ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در سالن جمیله شیخی روی صحنه رفت. همچنین احتمالاً از هفته‌های آینده نمایشی در سالن اصلی اجرا خواهد شد.

شاه‌علی درباره وضعیت اجرای تئاتر‌ها گفت: با وجود مشکلات تبلیغاتی و محدودیت‌های اینترنتی، خوشبختانه سالن‌ها به صورت میانگین با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت در حال اجرا هستند. تبلیغات اغلب به صورت پیامکی، تلفنی، از طریق دوستان و آشنایان و به صورت سینه به سینه انجام می‌شود.

مدیر مجموعه تئاتر «محراب» با اشاره به اجرای نمایش‌های میدانی در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: هنرمندان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم نقش مهمی ایفا کردند، شاعران، نویسندگان، سینماگران، هنرمندان موسیقی و حتی مداحان تاثیرگذار بودند. اجرای خیابانی جایگاه خود را دارد، اما باید از ظرفیت سالن‌ها و امکانات موجود نیز استفاده شود.

وی درباره حمایت از هنرمندان و گروه‌های نمایشی اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان تئاتر از طریق اجرا و فروش بلیت امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین ضروری است نهاد‌های فرهنگی به صورت جدی به حمایت از گروه‌های نمایشی فکر کنند و بخشی از هزینه‌های تولید را تقبل کنند یا برای گروه‌ها یارانه اختصاص بدهند.

شاه‌علی تاکید کرد: این حمایت نباید فقط محدود به آثار مرتبط با موضوع جنگ باشد؛ هر نمایشی که بتواند جامعه را پویا، امیدوار و بانشاط نگه دارد شایسته حمایت است. سالن‌های تئاتر امکانات ارزشمندی دارند، اما در برخی موارد خالی مانده‌اند و باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود.

مدیر مجموعه تئاتر «محراب» با اشاره به آمادگی گروه‌ها گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ اثر آماده اجرا در مجموعه محراب وجود دارد، اما گروه‌ها به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و هزینه‌ها وارد مرحله اجرا نمی‌شوند. در حالی که با اختصاص حمایت‌های مالی حتی در حد مبالغی که گاهی مرکز هنر‌های نمایشی پرداخت می‌کند، می‌توان پیش از اجرا به گروه‌ها کمک کرد تا با خیال آسوده روی صحنه بروند.

شاه‌علی افزود: ما برای حمایت از گروه‌های نمایشی، هزینه‌های مجموعه را تا ۵۰ درصد کاهش داده‌ایم حتی در مواردی که اثر از نظر کیفی شاخص و اثرگذار باشد، آمادگی داریم سالن را به صورت رایگان در اختیار گروه‌ها قرار دهیم؛ بنابراین گروه‌ها از این بابت نگرانی نداشته باشند و می‌توانند از حمایت‌های مجموعه «محراب» بهره‌مند شوند.

مجموعه تئاتر «محراب» در سال ۱۳۶۱ افتتاح شد. این مجموعه دارای سه فضای متفاوت برای اجرای نمایش است. سالن اصلی، یک سالن تئاتر کلاسیک (قاب عکسی) است دارای ۲۶۰ صندلی است که یکصد صندلی آن در بالکن قرار دارد. سالن کوچک، یک سالن جعبه‌سیاه (بلک‌باکس) است که دارای ۴۰ صندلی است.

دیگر فضای این مجموعه یک سالن روباز و مدور در میان حیاط است که برای نمایش‌های آیینی و بیرونی قابل استفاده است، این سالن بر اساس طراحی گروه از ۲۰۰ تا ۴۰۰ تماشاگر ظرفیت دارد. همچنین دو سالن تمرین حرفه‌ای در این مجموعه قرار دارد.