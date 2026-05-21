

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب اسداله نژاد در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی با اشاره به اهمیت تامین مواد پروتئینی در پایداری امنیت غذایی کشور گفت: در شرایط فعلی مرغ ارزانترین منبع پروتئین حیوانی در سبد مصرفی خانوارهاست و لازم است از بروز هرگونه خلل و گره در چرخه تولید تا عرضه این محصول پرمصرف جلوگیری شود.



وی با بیان اینکه بررسی تغییر در میزان مصرف مواد پروتئینی و توجه به نوسانات شدیدی که به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی در این زمینه رخ داد، باید برای مدیران کشور اهمیت بیشتری داشته باشد، تصریح کرد: ما هنوز برآورد و آمار دقیقی از سرانه مصرف نداریم و حتی پس از حذف ارز ترجیحی نیز به صورت دقیق این موضوع مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که تولید نباید کمتر از ۱۲۰ میلیون قطعه باشد.



به نظر می رسد که در حال حاضر، یکی از قطعی ترین برآوردها در تولید و مصرف مرغ همین رقم باشد که البته نه در نتیجه تحقیقات و پژوهش های حرفه ای و یا رصد و پایش مدیران دولتی، بلکه بر اساس تجربه مرغداران و فعالان این صنعت مشخص شده که جوجه ریزی در هر دوره اگر کمتر از ۱۲۰ میلیون قطعه باشد، با صادرات یا بی صادرات؛ بازار در پایان دوره با کمبود مواجه می شود.



اسد نژاد با بیان اینکه ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه کافی نیست، افزود: در فروردین امسال جوجه ریزی با کاهش ۳۶ درصدی مواجه بود و اکنون که تولیدی آن دوره وارد بازار می شود می بینیم که بدلیل کاهش جوجه ریزی با کمبود عرضه مرغ مواجه هستیم.



وی تصریح کرد: با توزیع مرغ منجمد انتظار می‌رود که بازار کنترل شود و تا ۱۰ تا ۱۵ روز آینده نیز، محصول جوجه ریزی اردیبهشت وارد بازار شده و انتظار می رود که تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.