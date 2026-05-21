دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز گفت: با وجود پرداخت ۱۷ هزار فقره وام در سال گذشته، حدود ۴ هزار متقاضی همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، مهرپویا در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به اهمیت حمایتهای مالی در حوزه ازدواج و خانواده اظهار کرد: وامهای ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن از جمله تسهیلاتی است که برای تسهیل ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده در نظر گرفته شده و برای زوجهای زیر ۲۵ سال نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد شبکه بانکی استان البرز در پرداخت این تسهیلات در سطح کشور قابل توجه بوده است، افزود: استان البرز در مقاطع مختلف جزو ۱۰ استان برتر کشور قرار داشته و حتی در دورهای رتبه دوم و سوم را نیز کسب کرده است، هرچند در مقاطعی نیز تا رتبه ۲۱ تنزل داشتهایم که دلایل آن قابل بررسی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز گفت: در سال گذشته حدود ۱۷ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و مجموع مبلغ پرداختی به حدود ۵ و نیم همت رسیده است. در حال حاضر نیز حدود ۹ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کردهاند و ۴ هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
مهرپویا با اشاره به تسهیلات حوزه مسکن نیز بیان کرد: در بخش تأمین مسکن ۶۱ نفر از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شدهاند که مجموع آن حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله رئیسی افزود: در دوران ریاستجمهوری ایشان، در دو مقطع زمانی پایان شهریور و پایان سال، هدفگذاری برای صفر شدن صف متقاضیان وام ازدواج انجام شد که این موضوع تا حد زیادی محقق شد.
مهرپویا همچنین با اشاره به برخی وقفهها در روند پرداخت تسهیلات در ماههای پایانی سال گذشته گفت: با اتمام اعتبارات در دیماه، پیگیریهایی برای ترمیم منابع انجام شد و در اسفندماه نیز به دلیل خارج شدن برخی سامانهها از دسترس، وقفههایی در روند پرداخت ایجاد شد.
وی با اشاره به شرایط جمعیتی استان البرز افزود: ساختار جمعیتی این استان خاص است و به همین دلیل مکاتباتی برای افزایش اعتبارات انجام شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز همچنین درباره شرایط ضمانت وامها گفت: بر اساس قانون، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بیش از یک ضامن نباید مطالبه شود و کارمند دولت بودن نیز شرط دریافت این وامها نیست.
مهرپویا از مردم خواست در صورت مواجهه با درخواستهای خارج از قانون در فرآیند دریافت تسهیلات، موضوع را اطلاعرسانی کنند تا رسیدگی لازم انجام شود و افزود: خوشبختانه تاکنون کوچکترین موردی از بیتعهدی در بازپرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری در استان گزارش نشده است.