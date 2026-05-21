جوانان و بانوان نکایی با حضور در موکب ها و مساجد، اصول رزم و فنون نظامی را برای مقابله با تهدیدات احتمالی فرا می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این روزها اجتماعات شبانه در شهرهای مختلف استان مازندران، حال و هوای متفاوتی به خود گرفته است؛ این تجمعات که پیش از این نماد همدلی و وحدت بودند، اکنون به سنگرهایی برای آمادگی و تبیین استراتژی‌های دفاعی بدل گشته‌اند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که از مساجد تا موکب های مردمی، نهضتی برای آموزش‌های دفاعی و آشنایی با فنون نظامی به‌ویژه برای نسل جوان شکل گرفته است. در این کانون‌های معرفتی، جوانان مازندرانی در کنار ارتقای شور معنوی، مهارت‌های حیاتی دفاع از مردم و سرزمین را می‌آموزند تا در برابر هرگونه تهدید، سدی نفوذناپذیر باشند.

سرهنگ سید تقی حسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا در حاشیه این اجتماعات با اشاره به نقش بی‌بدیل تمامی ارکان جامعه در حفظ امنیت، گفت: امروز بانوان این سرزمین نیز همگام با مردان در صف مقدم آمادگی قرار دارند.

وی افزود: بانوان سرافراز ما در کنار هنر والای مادری و همسرداری، اکنون با اصول دفاع و آمادگی در شرایط حساس آشنا می‌شوند تا ایران اسلامی در هر خانه، یک سنگر نفوذناپذیر از آگاهی و اقتدار داشته باشد.