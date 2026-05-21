نشریه علمی لنست در آخرین شماره خود با اختصاص بخش اصلی جلد به انستیتو پاستور ایران، ضمن هشدار نسبت به تخریب زیرساختهای این نهاد، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای بازسازی ظرفیتهای آن شد.
لنست یادآوری میکند که این مجله در سال ۲۰۱۸ هم ابراز نگرانی کرده بود که تحریمهای ایالات متحده برنامه حذف هپاتیت ویروسی در ایران را به خطر انداخته است؛ برنامهای که به واکسنهای تولید داخل و داروهای ضروری وارداتی وابسته است. در جریان پاندمی کرونا نیز ایران با موجهای متعددی از بیماری روبرو شد، در حالی که تحریمها دسترسی به امکانات نظارت ژنومیک و سایر منابع حیاتی برای آمادگی انستیتو پاستور را محدود کرده بود.
این مجله تاکید میکند که حمله هوایی ایالات متحده و اسرائیل در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران به انستیتو فراتر از همه اینها، اساسا تهدیدی وجودی است و دیگر نمیتوان آن را صرفا اختلالی در خدمات بهداشتی و درمانی دانست، بلکه اکنون «احتمال نابودی کاملِ رکن اصلی سلامت عمومی در ایران مطرح است، چرا که انستیتو پاستور ایران بیش از یک قرن، ستون نظام سلامت این کشور بوده است.
انستیتو پاستور طی دههها زیرساختهای کلیدی سلامت عمومی را در ایران فراهم کرده است از جمله آزمایش و تولید واکسن، خدمات آزمایشگاه مرجع ملی، تشخیص و نظارت ژنومیک بر بیماریهای عفونی مانند کرونا، وبا، هاری، سرخک، سل، اچآیوی (ایدز) و هپاتیت ویروسی. از این رو لنست هشدار میدهد که از دست دادن این مؤسسه صرفا موضوعی نمادین نیست؛ بلکه تهدیدی واقعی، فوری و خطرناک برای سلامت عمومی محسوب میشود.
گزارشگران لنست از جوامع بهداشتی بینالمللی درخواست میکند تا از تمام توان خود برای محافظت از زیرساختهای بهداشتی و کمک به بازسازی کامل آزمایشگاههای ضروری و توانمندیهای تشخیصی، نظارتی و واکسنسازی انستیتو پاستور ایران استفاده کنند و هشدار میدهد که این تنها مسئلهای ملی نیست، بلکه امنیت بهداشتی کل منطقه در خطر است.
ایالات متحده و اسرائیل در تجاوز به ایران، بامداد ۱۳ فروردین انستیتو پاستور ایران را که میراث پزشکی صد و شش ساله ایرانیان است، هدف حملات شدید هوایی قرار دادند، چنانکه تصاویر نشان از تخریب گسترده ساختمان مرکزی آن داشت. این رخداد واکنش گستردهای را بین ایرانیها به دنبال داشت و به یکی از نقاط عطف جنگ تحمیلی سوم تبدیل شد.