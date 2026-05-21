به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، دبیر اجرایی جشنواره ملی تئاتر درسی گفت: آذر و دی ماه سال گذشته ۱۴هزار و ۹۰۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی، ۵۰ اثر به مرحله پایانی راه یافت.

حسین صالحی افزود: در مرحله پایانی فیلم اثر‌ها توسط داوران دیده شد و گروه‌ها و نفرات برتر مشخص شدند.

وی گفت: در این جشنواره، دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم و ششم درس‌های خود را بصورت نمایش اجرا کردند.

دبیر اجرایی جشنواره افزود: بخش اجرای نمایش با موضوع شهدای مدرسه شجره طیبه میناب هم برای سال آینده به این جشنواره اضافه می‌شود.

مراسم اختتامیه بطور زنده از شبکه شاد برای شرکت کنندگان پخش و بصورت نمادین از دو گروه پسر و دختر در میناب تجلیل شد.

صالحی افزود: در بخش پسران، نمایش دریاقلی از مشهد به کارگردانی زهرا حبیبی رتبه اول، نمایش چهار راه یادگیری استان تهران شهرستان شهریار به کارگردانی سهیلا روزبهانی و نمایش قهرمانان کوچک از خراسان جنوبی شهرستان سرایان به کارگردانی محمد شفایی دوم و نمایش سفر به لایه‌های تاریخ از استان هرمزگان شهرستان میناب به کارگردانی معصومه محبی به همراه نمایش حکایت زیرکی از استان فارس شهرستان شیراز به کارگردانی مرضیه گلستان سوم شدند.

در بخش دختران هم نمایش جنگ و صلح از خراسان جنوبی شهرستان طبس به کارگردانی زهرا ذبیحی رتبه اول و نمایش صد در صد ماجرا از سمنان شهرستان شاهرود به کارگردانی هانیه بیابانی به همراه نمایش دوستی و نه از مازندران شهرستان بابلسر به کارگردانی ارغوان فروتن دوم و نمایش چهار گوشه یک رویا از یزد به کارگردانی ژیلا رفیعی، نمایش مامان جون از گیلان شهرستان لنگرود به کارگردانی فرزانه رضایی به همراه نمایش خانواده فارسی از زنجان به کارگردانی معصومه علیزاده سوم شدند.

نفرات برتر در زمینه کارگردانی، طراحی دکور و بازیگری هم تقدیر شد.

با توجه به شرایط بصورت غیر حضوری از گروه‌ها و نفرات برتر در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی تئاتر درسی تجلیل شد.