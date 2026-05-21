

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار مهدی افشاری گفت: طبق روال ماموریت‌های گذشته ماموران این پلیس ضمن بررسی و نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی، اقدام به برخورد با مالکان واحد‌های صنفی متخلف کرده است.

وی در تشریح این مطلب گفت: در همین راستا، ۸۴ واحد صنفی در شهر تهران مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت که طی آن ۶۱ مورد تخلف از جمله کم فروشی، گران فروشی ک، احتکارکالا و تخلفات مرتبط با کالابرگ احصاء شده و با متخلفان برخورد قانونی، قضایی صورت گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در این طرح ۵۳ جایگاه سوخت و نانوایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته در این راستا نحوه ارائه خدمات به شهروندان اصلاح و کمی‌ها و کاستی‌ها گوشزد شد.

وی با اشاره به کنترل و نظارت بر ۱۳۷ باب انبار و ۸۲ دستگاه کامیون حمل بار، گفت: کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی که از سوی متخلفان احتکار شده بود با هماهنگی بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بازار تهران توزیع شد.

سردار افشاری در پایان با اشاره به کشف ۵۱۵ تن چای قاچاق به ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال اظهار داشت: در این سلسله عملیات‌ها ۲۷ تن برنج ایرانی، ۴۸۴ قوطی کنسرو ماهی، ۶ تن شکر و سه و نیم تن رب گوجه فرنگی قاچاق به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال نیز کشف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.