نامنویسی برای جشنواره داستان وطن با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت تا ۲۰ خرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سرهنگ حجت الله پاداش مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: این جشنواره با همکاری اداره حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کانون پرورش فکری و موسسه فراسوی ابعاد برای کودکان و نوجوانان برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود
خدادادی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم گفت: این جشنواره در قالب استاپ موشن برای کودکان و نوجوانان برای انتقال مفاهیم مقاومت و تربیت حماسی از سن ۷ تا ۱۷ سال برگزار میشود
در مراسمی از پوستر جشنواره استاپ موشن با عنوان فریم به فریم داستان وطن رونمایی شد.