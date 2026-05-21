رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: با اتخاذ رویکرد «تداوم بیوقفه خدمات»، تمام ارکان آموزش و پرورش موظف به تهیه سناریوهای جایگزین در شرایط بحرانی بودند؛ راهبردی که موجب شد در طول جنگ تحمیلی سوم، فرآیند تعلیم و تربیت دانشآموزان و خدمترسانی بخشهای مختلف این دستگاه به هیچوجه تعطیل نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مجتبی هاشمی در گردهمایی مدیران و مسئولین حراستهای سازمانها، معاونتها، دانشگاهها و محیطهای پیرامونی وزارت آموزش و پرورش که روز چهارشنبه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، رئیسجمهور شهید و شهدای خدمت گفت: آموزش و پرورش با هدف استمرار خدمات در هر شرایطی، اجازه نداد در دوران جنگ تحمیلی سوم، موتور محرکِ تعلیم و تربیت کشور متوقف شود.
رئیس مرکز حراست با اشاره به رویکرد «هیچ خدمتی نباید تعطیل شود» تصریح کرد: خدمات آموزشی متوقف نشد، حکم بیش از یک میلیون فرهنگی حتی زودتر از سالهای گذشته صادر شد، حقوق فروردینماه به موقع پرداخت شد، امور مربوط به رتبهبندی انجام گرفت، پاداش بازنشستگان پرداخت شد و آمادگی ما بسیار بالا بود و غافلگیر نشدیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش از زحمات و خدمات معلمان، فرهنگیان، کارکنان آموزش و پرورش و همکاران حراست که هر جایی لازم بود به میدان آمدند و در انجام مأموریتها کوتاهی نکردند، تقدیر کرد.
معجزه حضور مردم مبعوث شده
رئیس مرکز حراست در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حضور مردم از روز اول جنگ که به خیابانها آمدند و مسئولیت دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی را عهدهدار شدند و تا کنون که ۸۰ شب است پای کار ایستادهاند، واقعاً معجزه است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش ضمن تأکید بر فرمانبرداری از حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: آن بعثتی که امام شهیدمان اشاره و پیشبینی میکردند، محقق شده است و رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود مردم را مبعوث شده توصیف کردند، بنابراین در خدمت به این مردم و نظام از هیچ چیز نباید مضایقه کنیم.
رمز پیروزی ملت ایران
سیدمجتبی هاشمی عملکرد دفاعی و نظامی سربازان و جانفدایان ایرانی را خوب توصیف کرد و اظهارداشت: انصافاً در مقابل دو قدرت نظامی جهان که تا دندان مسلح هستند و هیچ کشوری نه تنها تاب مخالفت با آنها را ندارد، بلکه جرأت تهدید لفظی هم ندارد، ما خوب ایستادگی کردیم و ضربات کاری بر پیکر دشمن وارد کردیم.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش دیگر عنصر پیروزکننده ملت ایران را «خدمات و پشتیبانی دولت» عنوان کرد و گفت: در تأثیرگذاری جنگ بر معیشت مردم وقتی با جابجایی جمعیت روبهرو هستیم، اقدامات تأمین و پشتیبانی بسیار اهمیت دارد و کشور در چنین شرایطی با کمترین تلاطمها مدیریت شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مقاومت جانانه ملت و تقابل قدرتمند نیروهای نظامی، و انسجامی که در حوزه مسئولین ایجاد شد، همه از الطاف الهی و عناصر قدرت و پیروزی ملت ایران بود.