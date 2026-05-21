به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با تجمعات انقلابی مردم تفرش و در سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان، میز خدمت دستگاه‌های دولتی با هدف پاسخگویی مستقیم و بی واسطه با مردم در مصلی این شهر برگزار شد.

جشن رویداد ملی سبا (سفیران بهینه سازی انرژی) با شعار سرافراز بمانی ایران در زرندیه برگزار شد. در این طرح دانش آموزان و خانواده‌ها به عنوان سفیران انرژی فعالیت می‌کنند.

جامعه دامپزشکی به منظور تامین سلامت و امنیت غذایی، نظارت‌های خود را بر تولید و عرضه مواد پروتئینی و دامی افزایش داده است.

در جلسه ستاد پشتیبانی بانوان از دفاع مقدس در شهرستان خنداب رستمی فرماندار با تأکید بر نقش ارزشمند و اثرگذار بانوان در دوران دفاع مقدس گفت: حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان، رسالتی مهم و همگانی است و بانوان همواره در این مسیر نقش‌آفرین هستند.

در نشست شورای اداری کمیجان درباره وضعیت نصب صفحه‌های خورشیدی در ادارت، بهره مندی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از تسهیلات نصب صفحه های خورشیدی و نظارت بازرسان اداره صمت و تعزیرات از روند توزیع کالا تبادل نظر شد.