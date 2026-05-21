به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان در دیدار رئیس فدراسیون دوومیدانی کشور با طهماسبی استاندار گلستان، بر ایجاد کمپ تخصصی دوومیدانی شمال کشور در گلستان و تقویت حمایت‌ها از رقابت‌های ورزشی و قهرمانان گلستانی تأکید و توافق شد.

احسان حدادی رئیس فدراسیون با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت‌های زیرساختی گلستان، این استان را یکی از نقاط مستعد برای ایجاد کمپ ملی دانست.

علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان با بیان اینکه توسعه ورزش قهرمانی از اولویت‌های استان است، بر آمادگی گلستان برای میزبانی مسابقات ملی و منطقه‌ای تأکید کرد.

در این نشست مقرر شد برنامه‌های حمایتی برای استعدادهای برتر و قهرمانان گلستانی تقویت و مسیر رشد آنان تسهیل شود.

استاندار گلستان با استقبال از پیشنهادهای فدراسیون، ورزش قهرمانی را مسیر هویت‌ساز و امیدآفرین برای جوانان استان دانست و اعلام کرد: گلستان آمادگی دارد میزبان طرح‌های ملی در حوزه دوومیدانی باشد.

احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی با همراهی کفاشیان و دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی با علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان دیدار کردند.