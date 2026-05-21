طی یک سال گذشته در مازندران، از میان ۸۰ هزار بازرسی انجام شده، ۲۲ هزار واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در جلسه هم اندیشی و هماهنگی قرارگاه نظارت بر بازار مازندران گفت: بیش از ۸۰ هزار بازرسی پارسال در مازندران انجام شد و بیش از ۲۲ هزار واحد صنفی متخلف به ادارت تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
سلیمان علیجان نژاد افزود: از آغاز جنگ تاکنون در مازندران بیش از ۱۱ هزار پرونده برای متخلفان تشکیل شد و در حال رسیدگی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه حفظ و کنترل قیمت، حضور میدانی در بازار و تشکیل منظم جلسههای کمیسیون نظارت بسیار مهم و ضروری است، ادامه داد: ۲۵۰ هزار واحد صنفی در مازندران وجود دارد که باید در کار و فعالیت آنها نظارت شود.
تشدید نظارتها در بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران هم در این جلسه گفت: با توجه به شرایط جنگی و شرایط حاکم بر بازار تشدید نظارت انجام میشود و در صورت تخلف آنها را به صورت عادی رسیدگی نمیکنیم و علاوه و بر جریمه، مجازاتهایی مانند تعطیلی، نصب پرچم و پلمپ را داریم.
تقی حسام افزود: در بحث تشدید نظارتها ساعات کاری مهم بوده و در سه شیفت صبح و عصر و شب همکاران فعال هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: مردم شکایتهای خود به خصوص در زمینه احتکار کالا را به شماره تلفن ۱۳۵، ۱۲۴ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ گزارش دهند.