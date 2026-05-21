همزمان با افزایش آمادگی‌های مردمی برای مقابله با تهدیدات، غرفه آموزش سلاح‌های سبک در کنار مسجد جامع خرمشهر برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در این غرفه که در حاشیه تجمعات شبانه برپا شده، هر شب ساعت ۲۱ میزبان علاقه مندانی از پیر و جوان، زن و مرد است.

کار با انواع سلاح‌های سبک آموزش داده میشود، وآخرین دوره این آموزش‌ها کار با سلاح «آرپیجی ۷» اختصاص داشت که با استقبال بی نظیر مردم مواجه شد.

شرکت کنندگان با شعار «ما جانفدای ایران هستیم» تأکید دارند که هر فرد جانفدا در شرایط جنگی باید کار با سلاح را فراگیرد و یکی از کارآموزان، مادری ۷۰ ساله، با اشتیاق گفت: با افتخار این آموزش‌ها را یاد می‌گیرم و حاضرم برای دفاع از کشورم سلاح به دست بگیرم.

گفتنی است در جریان جنگ تحمیلی و پس از هجوم آمریکا، و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بیش از ۳۱ میلیون نفر تاکنون برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.