مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: با بهره‌برداری از طرح های مرمتی و عمرانی در حال اجرا، فضای موزه های استان به بیش از ۱۰ هزار مترمربع افزایش پیدا می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به‌مناسبت گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه نشست جمعی از تشکل‌ها و دوستداران میراث فرهنگی در ارومیه برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این نشست گفت استان از نظر برخورداری از آثار ثبت ملی و جهانی جزو استان‌های برتر در کشور است، اما آنگونه که شایسته این استان بوده این ظرفیت برای جذب گردشگر و تبدیل آذربایجان غربی به قطب گردشگری کشور به طور کامل فعال نشده است.

مرتضی صفری با بیان اینکه توسعه موزه‌ها و حرکت به سمت موزه‌داری نوین یکی از برنامه های اولویت‌ دار برای جذب گردشگر است، ادامه داد: با بهره‌برداری از طرح های مرمتی و عمرانی در حال اجرا، فضای موزه استان به بیش از ۱۰ هزار مترمربع افزایش پیدا می‌کند و پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی موزه پرندگان در پردیس دانشگاه ارومیه انجام خواهد شد همچنین تجهیز، احیا و به‌روزرسانی موزه تخت سلیمان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان که توسط نماینده تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی تامین شده، در حال انجام است.

وی همچنین تقویت زیرساخت‌های گردشگری روستای حسنلو نقده با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، اجرای فاز‌های بعدی مجتمع فرهنگی تاریخی شمس تبریزی خوی، پیگیری آزادسازی پلاک‌های اطراف برج سه‌گنبد، احیا و مرمت مسجد جامع ارومیه برای ثبت جهانی آن، اجرای پروژه میدان امام ارومیه با محوریت شهرداری و جذب سرمایه‌گذار را از جمله اقدامات مهم در حوزه میراث فرهنگی برشمرد.

در پایان این نشست اعضای جلسه در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مختلف گردشگری و شناسایی تاریخ کهن آذربایجان پیشنهادات خودشان را مطرح کردند.