مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: از مساحت استان بوشهر یک میلیون و ۱۸۹ هزار هکتار مرتع است که ۵۲ درصد از مساحت کل استان را تشکیل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالحسین گرشاسبی بیان کرد: از این میزان، ۹۳ هزار هکتار در زمره مراتع درجه یک و ۹۴۹ هزار هکتار نیز مراتع درجه سه هستند.
وی افزود:ارزشهای اقتصادی و زیستمحیطی مراتع از جمله تولید اکسیژن، ترسیب کربن، تولید علوفه ارگانیک و توسعه گردشگری، با اهمیت و مورد توجه است و بر همین اساس حفظ و نگهداری آن وظیفه آحاد مردم است.
گرشاسبی افزود: خطر آتشسوزی (بهویژه با توجه به بارشهای مطلوب سال گذشته)، ورود و خروج زودهنگام و دیرهنگام دام، عدم رعایت تقویم کوچ و همچنین چرای بیش از حد ظرفیت (ناشی از حضور دامهای مازاد و استفاده استانهای همجوار ازمراتع قشلاقی بوشهر) از اصلیترین مخاطرات و چالشهای مراتع در زمان کنونی است.
وی بیان کرد: انتظار میرود بهرهبرداران مراتع استان، با هدف انتظامبخشی به امور، نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه سمطا پرداخت عوارض چرا در سامانه سماک، تهیه طرحهای مرتعداری و رعایت دقیق شیوهنامههای فنی اهتمام ورزند.