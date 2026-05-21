به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۳ در چارچوب برگزاری مسابقات گلف و حضور ۳۰ گلف باز برتر مرد که در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می‌شود را برای مخاطبان این ورزش جذاب پخش می‌کند.

دیدار جذاب هفته لیگ هندبال که تقابل تیم‌های استقلال کازرون و سایپا است، از ساعت ۱۵ به صورت زنده و با گزارش اختصاصی پوشش داده می‌شود و در ادمه نیز از ساعت ۱۷ مسابقات دوومیدانی با عنوان جایزه بزرگ بندر ترکمن برای این بخش از ورزشکاران و مخاطبان پوشش داده می‌شود.