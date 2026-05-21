پخش زنده
امروز: -
فعال حوزه جمعیت با تأکید بر اینکه مسئله فرزندآوری «جهاد» است، خواستار بازگشایی گرههای ذهنی جوانان، بهبود شرایط زیستی و اتخاذ تدابیر رفاهی نظیر تعطیلی پنجشنبهها برای تقویت بنیان خانواده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فاطمه عرب در گفتوگوی زنده با برنامه «نگاه مردم»، با اشاره به تأکیدات شهید جمهور مبنی بر اهمیت حیاتی فرزندآوری، اظهار داشت: پایداری جمعیت در نقطه مقابل جنگ جمعیتی قرار دارد و برای خروج از بحران کاهش جمعیت، نیازمند تلاشی بی وقفه جهت رفع موانع و گرههای ذهنی جوانان هستیم.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی زوجین گفت: علاوه بر مسائل اقتصادی و معیشتی، موضوع سلامت و ازدواج بههنگام از مولفههای اصلی در بحث جمعیت است. خانوادهها در حال حاضر با دغدغههایی همچون تأمین هزینههای مسکن و اجارهبها مواجهاند که نیازمند توجه ویژه متولیان امر است.
این فعال عرصه جمعیت با بیان اینکه مشاورههای تخصصی برای خانوادههایی که نسبت به فرزندآوری تردید دارند در حال انجام است، افزود: اتحاد ملی در نخستین گام، با استحکام پیوند در «خانواده» آغاز میشود.
عرب در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط زیستمحیطی و رفاهی استان البرز را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از مردم کرج در تهران شاغل هستند، اتخاذ تدابیری همچون تعطیلی پنجشنبهها میتواند فرصتی طلایی برای رسیدگی به امور خانواده و تقویت پیوندهای عاطفی ایجاد کند.
وی همچنین به معضلات زندگی آپارتمانی پرداخت و افزود: متأسفانه خانوادههایی که در آپارتمانها سکونت دارند، با چالشهای متعددی از جمله نبود فضای بازی ایمن برای کودکان در محیط مسکونی و حضور حیوانات خانگی در فضاهای عمومی همچون پارکها روبهرو هستند که این مسائل بر کیفیت زندگی و انگیزه فرزندآوری تأثیرگذار است.
این فعال اجتماعی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فرهنگ آپارتماننشینی و ارتقای خدمات رفاهی، خاطرنشان کرد: برای عبور از کاهش جمعیت و رسیدن به پایداری، باید تمامی دستگاهها در کنار خانوادهها باشند تا موانع پیشروی جوانان برای تشکیل و توسعه کانون گرم خانواده برداشته شود.