دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، از پیگیری ویژه دستگاه قضایی برای حل مشکلات مربوط به تأمین آب و چالش‌های اداری مرغداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان مهدی بخشی در راستای صیانت از حقوق عامه و با هدف بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه دام و طیور، در نشستی با حضور معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل جهاد کشاورزی و نماینده مرغداران، مشکلات این صنف را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نقش مهم تولیدکنندگان در امنیت غذایی جامعه اظهار کرد: در این نشست، موانع موجود بر سر راه تولید از جمله کمبود آب مورد نیاز واحد‌های تولیدی و برخی چالش‌ها و فرآیند‌های اداری دست‌وپاگیر که روند فعالیت مرغداران را با کندی مواجه کرده است، بررسی شد.

دادستان مرکز استان کرمان افزود: هرگونه مانع اداری یا کمبود زیرساختی که موجب کاهش بهره‌وری در بخش دام و طیور شود، می‌تواند به اخلال در تأمین ارزاق عمومی منجر شود؛ لذا دستگاه قضایی با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، پیگیری رفع این موانع را در دستور کار خود قرار داده است.

بخشی در حاشیه این نشست تصریح کرد: مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با هماهنگی یکدیگر نسبت به رفع دغدغه‌های مرغداران در حوزه تأمین آب و تسهیل امور اداری اقدامات لازم را انجام دهند تا از توقف یا کاهش تولید در این واحد‌ها جلوگیری به عمل آید.

دادستان مرکز استان کرمان در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان است و این مجموعه در تعامل با دستگاه‌های متولی، تا حصول نتیجه نهایی و برطرف شدن کامل مشکلات مطرح شده، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.