رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در شیراز گفت: از ۶۰۰ مگاوات انرژی پاک برای مدجویان در سال ۱۴۰۵ بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در شیراز گفت: با اجرای طرح ملی نیروگاههای خورشیدی، امسال ۶۰۰ مگاوات برق پاک در کشور به بهرهبرداری میرسد و مددجویان کمیته امداد در تولید انرژی سهامدار خواهند شد.
بختیاری گفت : طرح ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور در حال پیگیری است که در همین زمینه، تفاهمنامهای با بانک تجارت برای تأمین مالی ۱۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت منعقد شده است.
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی، پیشبینی میشود که ۶۰۰ مگاوات از این نیروگاهها ی خورشیدی امسال در مناطق مختلف کشور به بهرهبرداری نهایی برسد.
وی با اشاره به ماهیت حمایتی و اقتصادی این طرح، خاطرنشان کرد: در مدل اجرایی جدید، به ازای هر مددجو ۵ کیلووات ظرفیت نیروگاهی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی این مددجویان نهتنها به عنوان صاحبکار در این طرح مشارکت میکنند، بلکه با سهامدار شدن در تولید انرژی، به درآمدی عزتمندانه دست خواهند یافت که این خود الگویی موفق از عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به پتانسیل اشتغالزایی این طرح بهویژه در روستاها افزود: طبق بررسیهای کارشناسی، به ازای هر مگاوات تولید برق خورشیدی، زمینه اشتغال برای ۲۰۰ نفر فراهم میشود.
وی ادامه داد:اگر ۳۰۰ مگاوات ایجاد شود برای ۶۰ هزار مگاوات اشتغال برای مددجویان فراهم می شود.
این موضوع در کنار کمک به بهبود معیشت مددجویان، نقش موثری در تقویت زیرساختهای انرژی کشور دارد؛ بهطوری که پیشبینی میکنیم با وارد مدار شدن این نیروگاهها، شاهد اثرات ملموس آن در کاهش خاموشیهای شبکه سراسری در تابستان پیش رو باشیم.