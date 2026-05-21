به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان نماینده مردم شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی، در توئیتی بر حفظ مواضع مقتدرانه و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات تأکید کرد.

متن توییت به شرح ذیل است:

«فاستقم کما امرت

امریکا در مذاکرات با ایران بار‌ها عهدشکنی کرده است.

قدما، ابتدا بر گول زن و بعد بر فریب خورده لعنت گفته‌اند.

مواضع محکم و عزتمندانه در برابر زیاده خواهی جواب خواهد داد؛ کوتاه آمدن و دل زورگو را به دست آوردن، توقعات وی را بالا می‌برد:

مواضع مقتدرانه و حق‌طلبانه فعلی باید ادامه یابد.»