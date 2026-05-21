مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان گفت: ۱۱ دستگاه فشارسنج در همدان و مریانج نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ کمال حسنی افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اجرا شد.
او با بیان اینکه این طرح با رویکرد مدیریت پیشگیرانه و بهرهگیری از فناوریهای نوین اجرا میشود، تصریح کرد: ایجاد فرصت مطالعاتی برای شناسایی نقاط پیک و بحرانی شبکه آب شهری، پایش برخط فشار آب در مناطق مختلف و تشخیص سریع شکستگیها و تغییرات غیرعادی فشار از اهداف این طرح است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان گفت: نصب سامانههای پایش برخط، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تلفات آب، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به مشترکان است.
کمال حسنی افزود: اجرای این طرح در همدان و مریانج میتواند زمینهساز توسعه زیرساختهای هوشمند در سایر مناطق استان هم باشد.
او تصریح کرد: با بهرهبرداری از این تجهیزات در سال ۱۴۰۵، امکان تصمیمگیری دقیقتر در مدیریت فشار شبکه و برنامهریزیهای آتی فراهم شده و گامی مؤثر در جهت پایداری منابع آب شهری برداشته میشود.