به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با محوریت بررسی وضع معیشت مردم، مدیریت و کنترل قیمت‌ها در بازار و بررسی چالش‌ها و شرایط کسب‌وکار، در سالن حکمت ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، اعضای شورای عالی قضائی، وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران قضائی و اجرایی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی در این نشست با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» گفت: اگرچه آمادگی لازم برای برنامه‌ریزی در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از پیش وجود نداشت، اقدامات انجام‌شده به‌گونه‌ای بود که کمترین شوک اقتصادی به کشور وارد شد و دولتمردان با تدبیر و مدیریت مناسب عمل کردند.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط از ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی استفاده مطلوبی صورت گرفته است، افزود: امیدواریم همچنان از ظرفیت بخش خصوصی که می‌تواند نقش مؤثری در عبور از مشکلات و رفع چالش‌ها داشته باشد، بیش از گذشته بهره‌برداری شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تأمین نیاز‌های معیشتی مردم گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم در تأمین مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند و بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت متعادل و متعارف تهیه کنند.

وی افزود: این جنگ آثار خود را بر اقتصاد کشور و حتی کشور‌های همجوار و غیرهمجوار گذاشته است، اما نکته مهم آن است که در این شرایط هیچ‌گاه با کمبود کالا مواجه نبوده‌ایم و کالا‌های اساسی به میزان نیاز مردم در فروشگاه‌ها موجود بوده است.

حجت الاسلام خلیلی با اشاره به موضوع گرانی‌ها گفت: گرانی افسارگسیخته برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است، اما این مسئله صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوءاستفاده افراد خائن و مفسد بازمی‌گردد؛ از این‌رو باید با اخلالگران نظام اقتصادی برخوردی قاطع و سنگین صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تلاش مسئولان در شرایط کنونی افزود: دولتمردان در این شرایط با همه توان پای کار ایستاده‌اند و تلاش کرده‌اند تا نگرانی‌های موجود کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به افزایش همبستگی اجتماعی در شرایط دشوار گفت: جنگ تحمیلی موجب افزایش اتحاد و یکپارچگی مردم شده است. امیرالمؤمنین علی(ع) فرموده‌اند هرچه شرایط سخت‌تر می‌شد، بر ایمان ما افزوده می‌شد و این روحیه در میان مردم نیز قابل مشاهده است.

خلیلی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده تأکید کرد و افزود: بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان آینده را مدیریت کرد. همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و حمایت‌های متقابل داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره از دولتمردان حمایت کرده و این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

وزیر جهاد: بیش از ۶ میلیون تن کالای اساسی همزمان با آغاز جنگ از مبادی ورودی وارد کشور شد

غلامرضا نوری قزلجه در این نشست گفت: وظیفه دارم از دستگاه قضایی که در این ایام به طور ویژه و همیشه کنار ما و در دسترس بودند، تشکر کنیم.

وی افزود: در یک سال گذشته نه تنها جنگ بلکه یک خشکسالی کم سابقه را پشت سر گذاشتیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته همچنین سپس جنگ تحمیلی سوم رخ داد، این اتفاقاتی که همه در یک سال افتادند ولی خدا را شاکریم که در امنیت غذایی کشور و در تامین کالا هیچ خللی به وجود نیامد.

وی گفت: در کشور‌های درگیر جنگ تحمیلی سوم شاهد بودیم، قفسه‌های فروشگاه‌هایشان خالی و غارت شد و دچار مشکل شدند و کشور‌های ثالث در حوزه امنیت غذایی حداقل از نظر هزینه دچار مشکل شدند ولی ما این دوره را در کشور به لطف پروردگار و راهنمایی‌های کلیدی و ارشاداتی که امام شهیدمان چند ماه قبل از جنگ به ما داشتند که باید در حوزه کالای اساسی کار مضاعف کنیم، خیلی گره‌گشا بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمان شروع جنگ ۶ میلیون و سیصد هزار تن کالای اساسی در مبادی ورودی وارد کشور شد، این موارد باعث شد که ما بتوانیم تامین امنیت غذایی کشور در شرایط جنگی را داشته باشیم.