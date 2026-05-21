فرمانده سپاه نینوا گلستان در جلسه تبیینی و نشست با اصحاب رسانه، پرداختن به انسجام ملی را، تکلیف رسانه‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان

سردار سیدموسی حسینی، با تبیین اهمیت جایگاه و نقش رسانه گفت: در شرایط کنونی کشور، رسانه، سلاحی تمام‌عیار است که باید درست به‌کارگیری شود، ارزش رسانه‌ متعهد، کمتر از موشک نیست.

وی افزود: از مولفه‌های مهمی که دشمن را در بزنگاه‌های مختلف به ویژه در جنگ‌ سوم تحمیلی، ناکام گذاشت، انسجام ملی است.

سردار حسینی با بیان اینکه اکنون دشمن به شدت به دنبال تفرقه‌انگیزی است تصریح کرد: حفظ انسجام ملی، خط قرمز ماست و رسانه‌ها باید از آن، مراقبت کنند و به آن بپردازند ، فصل‌ مشترک همه رسانه‌ها با هر گرایش و تخصصی، باید انسجام ملی باشد.

وی افزود: ذات رسانه، مطالبه‌گری است اما در مطالبه‌گری نیز، باید حفظ و تقویت انسجام و آرامش جامعه، شاخص باشد ، به مسئولان باید اعتماد کنیم ، در تعامل درست و مستمر مسئولان و رسانه، توسعه شتاب می‌گیرد.

در این جلسه، حسن ترشیزی به عنوان مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه نینوا معرفی و از خدمات علیرضا همایونفر مسئول قبلی، قدردانی شد.