هشدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیران کم کار در جذب بودجه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با دستگاههایی که در جذب به موقع اعتبارات کوتاهی کنند، برخورد جدی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی با انتقاد از وضعیت جذب اعتبارات عمرانی گفت: روند جذب بودجهها بهصورت هفتگی پایش میشود و با دستگاههایی که در جذب بهموقع اعتبارات کوتاهی کنند، برخورد جدی میشود. رحمانی افزود: اولویت اصلی در توزیع اعتبارات، تکمیل طرحهای نیمهتمام و تأمین منابع برای طرحهایی است که در فرآیند اوراق مرابحه موفق به جذب اعتبار نشدهاند. وی تاکید کرد: زیرساختهای تولیدی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تخصیص اعتبارات اقتصادی استان در سال گذشته ۵۰ درصد بود که حدود ۲۰ درصد آن اوراق مرابحه و بقیه مبلغ نیز بهصورت نقدی تخصیص پیدا کرد. رحمانی ادامه داد: برای امسال تأکید داریم اعتبارات در مدت قانونی یا حتی قبل از آن جذب شوند. توزیع اعتبارات هزینهای میان ۲۰ دستگاه دولتی، صرفه جویی ادارات در مصرف انرژی، پایش روند جذب اعتبارات به صورت هفتگی و برخورد با مدیران کم کار و تاکید بر جذب اعتبارات عمرانی و اولویتبندی طرحهای نیمهتمام از مهمترین مصوبات شورای برنامه ریزی استان بود.