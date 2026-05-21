فرمانده انتظامی تهران بزرگ همزمان با هفته سلامت، ضمن گرامیداشت تلاش‌های کادر سلامت، امنیت اجتماعی را زیربنای سلامت عمومی و مؤلفه‌ای جدایی‌ناپذیر از آرامش و توسعه پایدار جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مناسبت هفته سلامت به شرح زیر است:

هفته سلامت، فرصتی مغتنم است تا یک بار دیگر اهمیت حیاتی «سلامت» را به عنوان زیربنایی‌ترین رکن توسعه پایدار و پیشرفت جوامع بازخوانی کنیم. این ایام تنها یک تقویم نمادین نیست، بلکه مجالی برای بازنگری در سبک زندگی و تعهد جمعی به ارتقای سطح تندرستی در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است.

سلامت، حقی بنیادین برای همه آحاد جامعه است و دستیابی به آن نیازمند نگرشی کلان‌نگر است، نگاهی که مسئولیت ما را در قبال یکدیگر و محیط زیست دوچندان می‌سازد.

سلامت روان، به اندازه سلامت جسم ارزشمند و تعیین‌کننده است. در هفته سلامت بر این نکته تأکید داریم که توجه به بهداشت روان، تاب‌آوری فردی را در برابر ناملایمات افزایش داده و کیفیت زندگی فردی و بهره‌وری سازمانی را به‌طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد و در این مسیر، نقش کادر درمان و خادمان عرصه سلامت در تمامی سطوح، به‌ویژه در لحظات بحرانی، ستودنی است. آنان با ایثار و تخصص خود، دژ مستحکم سلامت جامعه هستند و گرامیداشت این هفته، در واقع قدردانی از زحمات شبانه‌روزی این قشر فرهیخته و دلسوز است.

امنیت اجتماعی نیز پیوندی ناگسستنی با سلامت انسان دارد، آرامش در رانندگی، امنیت فردی و خانه و خانواده، امنیت اقتصادی و...، موضوعاتی نیستند که از حوزه سلامت جدا باشند؛ لذا حفظ زمین، در حقیقت حفظ سلامتی خود ماست.

در پایان، این هفته را به تمامی دلسوزان این عرصه و هم‌وطنان عزیز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با همبستگی و مشارکت اجتماعی، شاهد جامعه‌ای سرزنده، شاداب و تندرست باشیم.