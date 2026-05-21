

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت گفت: یک انبار کاغذ درراستای اجرای طرح جامع تشدید نظارت بر بازار وبررسی انبار‌ها به اتهام احتکار کالا شناسایی و پس از سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

تهوری افزود: ارزش پرونده ۴ میلیارد تومان است.

وی از تمامی فعالان اقتصادی خواست: انبار کالا‌های خود را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت و گردش کالا‌ها را در سامانه جامع تجارت درج و انبار‌های مشکوک کالا را به سامانه ارتباطی ۱۲۴ معرفی‌کنند.