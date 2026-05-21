نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در نشست تخصصی حج، میعادگاه وحدت گفت: یکی از خصوصیات حج، جلوه‌های بسیار زیاد وحدت در میان آحاد امت اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی ، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در نشست تخصصی حج؛ معیادگاه وحدت که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: مناسک حج از اعمالی پر از رمز و راز است.

وی در این باره توضیح داد: یکی از خصوصیات حج، جلوه‌های بسیار زیاد وحدت در میان آحاد امت اسلامی است که به اشکال مختلف در اعمال حج به نمایش گذاشته می‌شود. همه حجاج با هر مرتبه‌ای در یک مکان و به صورت یک شکل جمع می‌شوند و وحدت عالم انسانیت را به نمایش می‌گذارند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: همه خصوصیاتی که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند و لباس‌هایی که نشانه تفاخر و امتیاز هست در حج کنار رفته و همه دو لباس سفید را به تن می‌کنند و حجاج مکلف هستند که حلق کرده یعنی حتی زینت عادی و معمولی را کنار می‌گذارند و با کنار گذاشتن زندگی زمینی خود را به عرشیان شبیه می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنی از حضرت علی (ع) که فرمودند، کسانی که به حج می‌روند در جایگاه انبیای الهی قرار می‌گیرند، گفت: "حاجیان در این مواقف می‌ایستند و خود را به فرشتگان الهی شبیه می‌کنند و زندگی عرشی و فرشی را به نمایش می‌گذارند. "

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی افزود: "آحاد امت اسلامی از قبایل و شعب مختلف در مسجد الحرام جمع می‌شوند تا اعمال حج را به جای آورند و لبیک می‌گویند به ندای "أَذِّن فِی النّاسِ بِالحَجِّ یَأتوکَ رِجالًا وَعَلىٰ کُلِّ ضامِرٍ یَأتینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ" و مردم را دعوت عمومی به حج کن؛ تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر از هر راه دوری بسوی تو بیایند. "

وی با بیان این که جلوه‌های وحدت و انسجام مسلمانان در همه اعمال حج نشان داده می‌شوند، تصریح کرد: حاجیان مکلفند از هر کجای دنیا و کره خاکی آمده‌اند ذکر خدا گویند و توجه آنها به خداوند متعال است.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی در ادامه با اشاره به مسئله برائت از مشرکین در حج گفت: همه حاجیان مکلفند که برائت و بیزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام کنند. این یک اعلامی از سوی خداوند تبارک و تعالی است و همه باید بدانند که خداوند از مشرکین بیزار است و خود و پیامبرش از مشرکان اعلام برائت می‌کنند لذا افرادی که به زیارت خانه خدا مشرف شدند، مکلفند با وحدت و یکپارچگی برائت خود از مشرکان را اعلام کنند.

وی با بیان این که کوچکترین اختلاف و ایجاد دوگانگی در میان امت اسلام در حج حرام است و هیچ جدالی در حین مناسک حج جایز نیست، خاطرنشان کرد: "در این ایام که دشمنان اسلام یکپارچه علیه مسلمانان هم عهد شدند وظیفه ماست که وحدت و انسجامی که در مناسک حج به نمایش گذاشته می‌شود را در همه مراحل زندگی خود به نمایش گذاریم. به امید روزی که مسلمانان "امت واحده" را تشکیل دهند و همه ما مصداق این آیه باشیم که "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ"