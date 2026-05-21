۱۳ طرح بهسازی آسفالت محورهای شریانی در استان فارس به صورت همزمان فعال و در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علیرضا امیری مدیرکل این اداره از اجرای ۱۳ طرح راهداری در کریدورهای ملی و استانی با نظارت مستمر راهداران فارس خبر داد و اظهار داشت: سیزده پروژه روکش آسفالت در کریدورهایی همچون شیراز-اصفهان، شیراز-بوشهر، شیراز-اهواز، شیراز-یاسوج، شیراز-فیروزآباد، شیراز-جهرم، شیراز-سروستان، شیراز-بندرعباس و بوانات-صفاشهر به صورت همزمان در حال اجرا هستند.
وی همچنین از پیشرفت مناسب پروژهها در کریدورهایی همچون شیراز-اهواز در مقطع قائمیه-نورآباد-پل فهلیان (۶۰ درصد) و شیراز-بوشهر در مقطع شیراز-ارژن (۸۰ درصد) خبر داد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس ضمن تاکید بر ضرورت توسعه متوازن استان، به گستردگی عملیات در دست اجرا و پراکندگی مناسب پروژهها در سطح استان اشاره نمود و افزود: این پروژهها در کنار راهداری جاری، راهداری اضطراری، راهداری توسعهای با بهره گیری از امکانات و ماشین آلات در اختیار آن اداره کل با هدف ارتقای ایمنی راه ها، توسعه و بهسازی زیرساختهای جادهای و تسهیل تردد کاربران جادهای برنامهریزی شدهاند.
امیری ادامه داد؛ حجم این پروژهها ۴۵۹ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی با اعتباری حدود ۲/۵ همت است و ارتقای ایمنی جاده و کاربران جادهای، اصلاح و ایمن سازی مقاطع پرتصادف، هوشمندسازی، توسعه و پایداری شبکه نظارتی سامانههای هوشمند جادهای، تعمیرات اساسی ابنیه فنی راه و تثبیت پل ها، صیانت از حریم راه و نوسازی و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات راهداری را از دیگر اولویتهای راهداری فارس توصیف کرد.