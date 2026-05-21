آبشار کمردوغ هفتمین آبشار بلند ایران به طول ۱۰۰ متر و عرض آن بیشتر از ۶۰ متر است و به عنوان یک جاذبه طبیعی در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آبشار کمر دوغ هشتاد کیلومتری شهرستان کهگیلویه در این استان واقع شده است. تصاویر بی نظیر آبشار کمر دوغ نشان دهنده شکوه و عظمت آن است. کمردوغ از دو واژه کمر که در اصطلاح معنی به دیوار سخت و صاف گفته میشود و دوغ به جهت شباهت آب این آبشار به دوغ تشکیل شده است.
جالب است بدانید که در اطراف این آبشار پرستوهایی نیز در حال پرواز مشاهده میکنید. این پرستوها در میان سنگهای اطراف آبشار کمردوغ لانه دارند.