کاروان ۳۵۰ نفری ذاکران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از شهرستان میناب برای ضبط برنامه «حسینیه معلی» عازم مشهد مقدس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب گفت: این کاروان با هدف پاسداشت شهدای مدرسه شجره طیبه و ثبت مراسمهای سنتی عزاداری میناب در برنامه «حسینیه معلی» عازم مشهد شده است.
مصطفی کریمی افزود: در این برنامه، مراسمها و سنتهای عزاداری مردم ولایتمدار شهرستان میناب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به تصویر کشیده خواهد شد تا بخشی از فرهنگ غنی عاشورایی جنوب کشور به مخاطبان معرفی شود.