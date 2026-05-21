هواشناسی آذربایجان غربی وقوع رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) را برای امروز و فردا در نیمه شمالی استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۶ آمده است: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد)، تندباد لحظهای پنجشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۲/۳۱) است که تا جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۳/۰۱) نیمه شمالی استان ادامه دارد.
در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی محورهای مواصلاتی، برخورد صاعقه، احتمال آسیب به سازههای سبک و نیمه کاره در اثر تندباد لحظهای وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، اطمینان از استحکام سازههای سبک و موقت وتوجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.