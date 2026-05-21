به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد گفت: موضوع تامین مسکن ارزان برای شهروندان در قالب طرح نهضت ملی مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت است که با جدیت تمام در استان کرمانشاه دنبال می‌شود..

معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: علی رغم اتفاقاتی مانند جنگ رمضان و افزایش تحریم‌های دشمن، خوشبختانه اغلب پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست و تعدادی از این پروژه‌ها در مراحل نهایی قرار دارند.