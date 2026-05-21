به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدنی، دبیر ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار و مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی دیشب در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به اینکه گرانفروشی با گرانیهای ناشی از شرایط جنگی در کشور متفاوت است افزود : مردم ما درک میکنند که کشور در شرایط جنگی است و در حالیکه هشتاد درصد کالاهای ما از مبادی دریایی به کشور وارد میشد،جابجایی مسیر کالاها از طریق ریلی و جاده ای باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده است.

وی افزود : با این وجود گرانفروشی و احتکار کالاها به هیچ وجه پذیرفتی نیست و به شدت با متخلفان در این حوزه برخورد میشود.

مدنی گفت: در پاسخ به گلایه مندی مردم از گرانفروشی برخی واحدهای صنفی، قرارگاه نظارت موثر بر بازار تشکیل شد تا به همکاری سایر مراجع ذیربط و با همکاری ویژه مردم، گرانفروشان شناسایی و با آنها برخورد شود. مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شهروندان میتوانند گزارش‌های تخلف را با تلفن ۱۲۴ و دریافت کد رهگیری پیگیری کنند و اگر شکایتی در حوزه‌های مختلف صنفی تولید و دارو و درمان شکایت دارند از طریق سامانه تعزیرات به نشانی ۱۳۵ دات آی آر شکایت کنند.

جعفری رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: تلاش میکنیم تا هزینه های واقعی تولید محصولات بخش کشاورزی و کالاهای اساسی را با هماهنگی حوزه تولید وتشکل ها احصا کنیم تا با در نظر گرفتن سودهای متعارف، قیمتی به عنوان قیمت منصفانه اعلام شود که عدالت برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رعایت شود.

ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار خراسان رضوی از ۳۰ اردیبهشت با هدف تقویت نظارت میدانی، انسجام‌بخشی به فرآیند تأمین کالا، کنترل قیمت‌ها و پیگیری مؤثر مصوبات تنظیم بازار در استان با حضور استاندار و اعضای کارگروه تنظیم بازار در محل استانداری فعال شده است.

شیوه‌نامه عملیاتی نحوه نظارت موثر بر بازار در قالب سند یکپارچه استقرار تیم‌های تخصصی، تفکیک وظایف و برخورد قاطع میدانی تنظیم شده است که براساس این شیوه‌نامه ۱۵۴ تیم با تعداد ۴۴۹بازرس و هفت تیم تخصصی مربوط به حوزه‌های کشاورزی و صنعت شامل؛ میادین دام، میوه، کشتارگاه‌ها، کارخانجات، مبادی تولید کالا اعم از تولیدکننده و واردکننده‌ها بر بازار نظارت خواهند داشت.

اولویت‌های بازرسی تخصصی بازرسان به ترتیب شامل؛ «کشتارگاه‌ها، بازار‌های دام و مرغداری‌ها»، «میادین میوه و تره‌بار، انبار‌های ذخیره‌سازی کالا و همه کارخانجات»، «کالا‌ها و خدمات صنفی دارای اولویت اعلامی از سوی ستاد» می‌شود، بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه ابتدا تذکر شفاهی و در صورت تکرار تخلف برخورد‌های قانونی را اعمال می‌کنند.

️ستاد مرکزی نظارت مؤثر بر بازار خراسان رضوی با تکیه بر هماهنگی بین دستگاهی، رصد مستمر وضعیت بازار و تشدید بازرسی‌ها، فعالیت خود را در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ثبات بازار دنبال خواهد کرد.