تشدید مقابله با گرانفروشی در خراسان رضوی با فعالیت قرارگاه نظارت موثر بر بازار
با فعالیت قرارگاه نظارت موثر بر بازار، ۱۴ واحد صنفی گرانفروش در مشهد مهرو موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدنی، دبیر ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار و مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی دیشب در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به اینکه گرانفروشی با گرانیهای ناشی از شرایط جنگی در کشور متفاوت است افزود : مردم ما درک میکنند که کشور در شرایط جنگی است و در حالیکه هشتاد درصد کالاهای ما از مبادی دریایی به کشور وارد میشد،جابجایی مسیر کالاها از طریق ریلی و جاده ای باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده است.
وی افزود : با این وجود گرانفروشی و احتکار کالاها به هیچ وجه پذیرفتی نیست و به شدت با متخلفان در این حوزه برخورد میشود.
مدنی گفت: در پاسخ به گلایه مندی مردم از گرانفروشی برخی واحدهای صنفی، قرارگاه نظارت موثر بر بازار تشکیل شد تا به همکاری سایر مراجع ذیربط و با همکاری ویژه مردم، گرانفروشان شناسایی و با آنها برخورد شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شهروندان میتوانند گزارشهای تخلف را با تلفن ۱۲۴ و دریافت کد رهگیری پیگیری کنند و اگر شکایتی در حوزههای مختلف صنفی تولید و دارو و درمان شکایت دارند از طریق سامانه تعزیرات به نشانی ۱۳۵ دات آی آر شکایت کنند.
جعفری رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: تلاش میکنیم تا هزینه های واقعی تولید محصولات بخش کشاورزی و کالاهای اساسی را با هماهنگی حوزه تولید وتشکل ها احصا کنیم تا با در نظر گرفتن سودهای متعارف، قیمتی به عنوان قیمت منصفانه اعلام شود که عدالت برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رعایت شود.
ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار خراسان رضوی از ۳۰ اردیبهشت با هدف تقویت نظارت میدانی، انسجامبخشی به فرآیند تأمین کالا، کنترل قیمتها و پیگیری مؤثر مصوبات تنظیم بازار در استان با حضور استاندار و اعضای کارگروه تنظیم بازار در محل استانداری فعال شده است.
شیوهنامه عملیاتی نحوه نظارت موثر بر بازار در قالب سند یکپارچه استقرار تیمهای تخصصی، تفکیک وظایف و برخورد قاطع میدانی تنظیم شده است که براساس این شیوهنامه ۱۵۴ تیم با تعداد ۴۴۹بازرس و هفت تیم تخصصی مربوط به حوزههای کشاورزی و صنعت شامل؛ میادین دام، میوه، کشتارگاهها، کارخانجات، مبادی تولید کالا اعم از تولیدکننده و واردکنندهها بر بازار نظارت خواهند داشت.
اولویتهای بازرسی تخصصی بازرسان به ترتیب شامل؛ «کشتارگاهها، بازارهای دام و مرغداریها»، «میادین میوه و ترهبار، انبارهای ذخیرهسازی کالا و همه کارخانجات»، «کالاها و خدمات صنفی دارای اولویت اعلامی از سوی ستاد» میشود، بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه ابتدا تذکر شفاهی و در صورت تکرار تخلف برخوردهای قانونی را اعمال میکنند.
️ستاد مرکزی نظارت مؤثر بر بازار خراسان رضوی با تکیه بر هماهنگی بین دستگاهی، رصد مستمر وضعیت بازار و تشدید بازرسیها، فعالیت خود را در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ثبات بازار دنبال خواهد کرد.